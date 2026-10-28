在美国，目前使用尼古丁口含袋的成年烟草制品消费者比例从2021年的3%上升至2024年的10.2%。同期，至少使用过一次该产品的人群比例从16.4%升至31.1%，News-Medical报道，并援引了辛辛那提大学的一项研究。

全国调查数据

科学家对2021年和2024年YouGov调查结果进行了重复横断面分析。样本包括在美国具有该群体代表性的成年烟草制品消费者。研究结果发表于科学期刊《Addiction》。

尼古丁口含袋含有尼古丁、香料和其他成分的粉末。使用时将其置于牙龈与上唇或下唇之间，随后尼古丁随唾液释放，并通过牙龈和口腔黏膜吸收。

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哪些人更常使用口含袋

2024年，男性、21岁至45岁人群以及当时已使用烟草制品的人群中，尼古丁口含袋的使用更为普遍。无烟烟草使用者中的比例最高。研究人员认为，这可能表明部分人同时使用口含袋和其他烟草产品。

该研究负责人、辛辛那提大学社会工作学院教授阿什莉·梅里亚诺斯指出，这种此前被认为是小众的产品，正逐渐在美国成年烟草消费者中变得更加普及。她强调，尼古丁口含袋对健康的长期影响及其形成依赖的潜力仍有待研究。

作者还呼吁继续监测新的尼古丁产品，以追踪其在整体尼古丁使用中的位置，并确定使用率最高的群体。

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