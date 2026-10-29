美国食品援助计划SNAP紧急补贴的终止，与经证实的儿童虐待案件数量增加有关。News-Medical报道了发表在《American Journal of Preventive Medicine》上的研究结果。

对1,153个县数据的分析

研究人员分析了2021年1月至2022年2月期间美国1,153个县儿童保护服务机构的数据。他们使用了全国儿童虐待和忽视数据系统NCANDS的数据，该系统包含各州报告的此类案件调查及儿童保护服务相关信息。

在此期间，阿肯色州、佛罗里达州、爱达荷州、密西西比州、密苏里州、蒙大拿州、内布拉斯加州、北达科他州、南达科他州和田纳西州这10个州在不同时间终止了扩大后的SNAP紧急补贴。这使研究人员能够将这些州各县指标的变化，与补贴仍在发放的州各县进行比较。

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经证实案件增加

研究人员发现，补贴结束与经证实的儿童虐待案件总数增加之间存在关联。儿童忽视和身体虐待的发生率也分别上升。同时，关于可能发生虐待的报告总数并未显著增加。

佐治亚大学社会工作学院的研究负责人Liwei Zhang指出，经证实案件的增加在补贴结束后逐渐显现。作者认为，随着家庭承受长期财务压力，失去额外食品援助的影响可能会不断累积。

美国农业部在COVID-19疫情初期允许各州提供SNAP紧急补贴。各州在2021年至2023年间的不同时间停止了这些补贴。该分析于2022年2月结束，当时下一批州尚未开始在2022年3月至8月期间取消补贴。

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