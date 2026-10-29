哥德堡大学的研究人员发现，瑞典8座城市中10家医院的污水促进了抗生素耐药菌的筛选。在医院排污系统中，患者排出的抗生素为这类细菌创造了优势，News-Medical报道。

比较医院与市政污水

科学家分析了医院的排污系统和污水，以及相应的市政污水处理设施。在接触来自全部10家医院的污水后，研究人员记录到抗生素耐药菌的筛选。与此同时，在相应市政处理设施的污水中未发现这种效应。

研究结果发表在《Nature Communications》期刊上。作者指出，市政设施的现代处理方式可以减少抗生素及其他药物物质的进一步扩散。然而，它无法阻止已经在医院下水道中发生的耐药菌筛选。

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环丙沙星和头孢噻肟

为确定哪些药物能为耐药菌带来优势，研究人员使一种敏感的大肠杆菌Escherichia coli菌株对氟喹诺酮类药物和作用类似青霉素的抗生素产生耐药性。此后，该菌株能够在医院污水中良好生长，而此前它无法同样成功地生长。

科学家称，关键的筛选因素是环丙沙星——一种氟喹诺酮类抗生素，常被用于治疗包括尿路感染在内的疾病。头孢噻肟也起到了作用，研究人员称其仅在医院中使用。化学分析和对细菌细胞反应的研究证实了这些结论。

在医院下水道管道内部的生物膜中，检测到耐药E. coli的频率高于在污水本身中。研究团队正在开发一种简单的靶向处理方法，旨在降低医院排污系统中的筛选压力。

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