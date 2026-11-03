2021年，全球约有270万名儿童和青少年患有儿童卒中。同时，因儿童卒中损失的健康寿命年从1990年的约590万降至2021年的240万，死亡人数约为24,700人，News-Medical报道。

出血性卒中后果最严重

来自重庆医科大学附属儿童医院、国家儿童健康与疾病临床医学研究中心和陆军军医大学的研究人员，分析了1990年至2021年间204个国家和地区的全球疾病负担模型估计数据。该研究于2025年12月31日发表在《Pediatric Discovery》期刊上。

缺血性卒中占全部病例的58.6%，出血性卒中占41.4%。同时，出血性卒中与儿童卒中全部健康寿命损失年的78.3%和卒中死亡的85.9%相关。作者将脑内出血和蛛网膜下腔出血纳入出血性卒中的形式。

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青少年群体增长及地区间不平等

10至19岁儿童和青少年的新发病例数从1990年的约144,300例增至2021年的152,500例。发病率随年龄增长而上升，并在15至19岁组达到峰值。男孩中更常记录到出血性卒中，女孩中则更多为缺血性卒中。

年龄标准化卒中负担最高的地区是社会人口学指数较低的地区。当地出血性卒中病例数从约146,600例增至267,200例。撒哈拉以南西非的患病率增幅最大，而东亚的降幅最大。中国的儿童卒中患者人数最多，约为350,200人；印度的新发病例数和健康寿命损失年数最多。

作者强调，需要改善卒中的早期识别、影像学诊断的可及性、神经外科治疗和康复服务，尤其是在资源有限的地区。

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