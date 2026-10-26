澳大利亚塔斯马尼亚州卫生部门正在调查一个月内第二起与救护车急救人员抵达延误有关的患者死亡事件。在西海岸小镇泽汉，一名男子抱怨胸痛和呼吸困难。据澳大利亚广播公司新闻报道，他的求救电话被列为需要立即救助的一级优先事件。

救护车78分钟后抵达

由于一名员工的休假班次未能补上，泽汉当地的救护车站当天没有配备人员。附近昆斯敦和斯特拉恩的急救人员当时已经在处理其他呼叫。救护团队从伯尼出发，但78分钟后才抵达，当时该男子已经死亡。

大约两周前，霍巴特的一户家庭在25分钟内两次拨打紧急号码000。第一次呼叫被评估为不紧急，但在该男子病情恶化后，第二次呼叫被列为一级优先事件。然而，由于没有可用的救护团队，调派救护车又花了25分钟。

据工会称，救护车要么正在处理其他呼叫，要么因急诊科拥挤而滞留在皇家霍巴特医院附近。亲属自行将该男子送往医院，但他抵达时已处于心脏骤停状态，随后死亡。

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未填补班次的问题

塔斯马尼亚救护服务在全州设有51个站点。其中一些完全由急救人员值守，另一些则部分或完全依赖志愿者。在泽汉，通常有一名急救人员白天值班，工作时间以外则在志愿者支持下待命。

卫生部门表示，已尝试填补这一空缺班次，包括通过加班和动员志愿者。政府也正试图为该地区招聘更多急救人员，但西海岸的偏远位置令这一过程更加困难。今年6月，部门秘书戴尔·韦伯斯特表示，自前一年7月以来，约11%的急救人员班次一直未能填补。

工党和绿党呼吁政府不要实施在医疗卫生预算中寻求7亿澳元节省的计划。塔斯马尼亚州州长杰里米·罗克利夫表示，对两起死亡事件的调查应查明必须解决的问题，以防止此类事件再次发生。

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