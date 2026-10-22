由于人员短缺，澳大利亚汤斯维尔的心胸外科手术暂停了10天。实施心脏和肺部手术的部门于9月18日至28日临时关闭。在此期间，5名需要紧急手术的患者被空运至布里斯班，据澳大利亚广播公司新闻报道。

工会投诉

昆士兰州护士和助产士工会表示，其成员曾投诉工作负担过重。该组织秘书萨拉·比曼表示，存在与涉嫌不当使用待命轮班有关的重大问题。

她表示，工作人员反映存在不合理的工作负担、经验丰富的专业人员流失以及职业倦怠风险。工会认为，长期过度负担也会影响高度专业化部门和地区心脏护理服务中的人员留任。

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医院回应

汤斯维尔医院和卫生服务机构的一名发言人确认已收到工会的投诉，并表示该机构正按照标准沟通程序与工会合作。医院还表示，已设有妥善管理员工疲劳的机制。

医院表示，在转诊期间所有需要紧急心胸外科救治的患者都得到了治疗。当地紧急病例由一支专门的护理团队负责，心脏麻醉和体外循环服务则照常运行。

澳大利亚医学会代表尼克·伊姆指出，每一例心胸外科手术都需要医生、麻醉师、专业护士、重症监护人员及相关专业人员。他补充说，暂时将患者转至其他机构可能会增加等候名单，并降低医疗保健系统的储备能力。

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