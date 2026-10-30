东京大学的研究人员开发出一种高速显微技术，可对活细胞内部的动态过程进行三维成像。该新系统每52毫秒生成一幅完整的3D图像，即每秒19.2幅图像，News-Medical报道。

比此前的方法更快

这项技术名为video-rate mid-infrared photothermal optical diffraction tomography，即MIP-ODT。它利用中红外光，引起分子中化学键的振动。不同分子具有各自的频率特征，因此研究人员能够在不使用染料的情况下绘制细胞化学组成图谱。

根据该研究作者的数据，先前的三维中红外光热断层成像方法的速度低于每秒0.05幅图像。新方法的速度约快400倍。为此，该团队使用了空间光调制器，可快速改变样本照明角度，并在每次拍摄时优化信噪比。

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观察细胞内结构的运动

借助MIP-ODT，科学家观察了细胞内的脂滴，并追踪了它们在三维空间中的运动。脂滴参与能量调节和脂质储存。作者指出，3D可视化使人们能够看到其运输过程中的特征，而这些特征在二维成像中更难发现。

该研究第一作者马萨托·福岛表示，这种方法将一项主要用于观察相对静态样本的技术，转变为可对三维快速生物过程进行定量研究的工具。该团队还在考虑将该方法用于研究生物分子凝聚体——由蛋白质和核酸构成的无膜细胞结构。

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