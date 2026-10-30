意大利特伦托大学的研究人员测试了一项清醒梦训练计划，其中包括冥想、现实检验和虚拟现实场景。在一个月内每周进行两次这些练习的参与者报告清醒梦的频率，是仅练习现实检验的组别的四倍，Live Science报道。

训练如何进行

清醒梦是指人在梦中意识到自己正在睡觉，并且有时能够影响梦境进程的梦。参与实验的是该大学的学生。他们首先进行冥想，以增强对某一时刻自身想法的觉察，随后接受VR训练。

在虚拟环境中，参与者看到类似梦境的情境：物体或人物违反物理定律，场景突然变化，而诸如树枝挡住门等异常细节，旨在促使他们问自己所见是否真实。研究期间，参与者记录梦境日记，并每天注明他们记得多少个梦，其中有多少是清醒梦。

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与其他组别的比较

另一组在逼真、而非类似梦境的VR场景中进行现实检验。该组参与者报告清醒梦的频率比使用超现实模拟的组别低八倍以上。作者认为，这表明结果不能仅用虚拟现实的使用来解释。

这项于9月28日发表在《Frontiers in Psychology》期刊上的研究涉及38人。对照组没有进行冥想，因此目前无法准确区分冥想的影响与VR场景的影响。该团队正在开展一项不含冥想的后续研究，以检验虚拟场景本身是否是该方法的关键要素。

可能的应用

未参与这项工作的西北大学神经生物学家丹尼尔·莫里斯表示，清醒梦可能对遭受噩梦困扰的人有用，因为它能让人改变噩梦的情节。研究作者还在考虑对VR训练进行个性化设置，例如重现反复出现的噩梦，以便让人学会识别其特有的信号。

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