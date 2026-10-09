瑞士苏黎世一项涉及204人的研究发现，在核磁共振成像检查前接受静脉套管置入的人，聆听自己喜爱的曲目或沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特的一首奏鸣曲，与术后较低的疼痛评分存在关联。发表于《Frontiers in Pain Research》期刊的这项研究，《时代》报道。

参与者接受了大脑、脊柱、头部或颈部的核磁共振成像检查。他们被分为四组：一组聆听平静的放松音乐，另一组聆听莫扎特的D大调双钢琴奏鸣曲K.488，第三组聆听自己喜爱的歌曲，对照组则不听音乐。前三组在静脉置入套管前、置入过程中和置入后播放音乐。

术后疼痛评分

研究人员要求参与者在置入套管前后评估疼痛。在聆听莫扎特或喜爱曲目的组别中，术后两分钟记录到疼痛评分显著下降。自行选择音乐的参与者在术后仅30秒时，对疼痛的评分就低于术前，也低于其他组。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

放松音乐与不听音乐一样，没有带来显著的疼痛减轻。该研究的资深作者推测，缓慢、音量较低且动态变化不大的放松音乐可能未能吸引患者的注意力。

可能的解释

作者没有确定该效应的确切机制。他们列出的可能解释包括内啡肽释放、血压和心率下降、焦虑和压力减轻，以及注意力转移。同时，研究人员指出，患者身边有一名友善的实验人员在场，可能影响了疼痛评分。

该团队计划未来测试其他古典作品，并弄清音乐是否能帮助缓解比针头置入时更强烈的疼痛。

关注我们在