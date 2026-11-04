美国加州大学旧金山分校的研究人员描述了一条缓慢的多巴胺通路，大脑通过这条通路将食物的味道与进入肠道的营养物质联系起来。正如News-Medical报道，这一机制或许有助于解释人类和动物如何随着时间推移开始偏好某些食物或饮料。

营养物质进入后的信号

与针对外部刺激在数秒内产生的快速多巴胺信号不同，这条通路会在营养物质进入消化系统后被激活。作者称，肠道中的传感器能够识别糖和脂肪等物质，并将信号传递至大脑。食物进入肠道后，多巴胺反应逐渐增强，并可能持续数分钟。

在小鼠实验中，科学家向动物胃内注入糖水或类似奶昔的液体，同时测量大脑中的多巴胺释放。这使研究人员能够将对营养物质的反应与味道的影响区分开来。在前基底外侧杏仁核这一被称为BLA的脑区，研究人员记录到了强烈且持久的信号。

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检验其在学习中的作用

当研究人员阻断这条通路时，小鼠仍能正常进食，但无法学会将一种新味道与摄入热量联系起来。在另一项实验中，科学家在小鼠尝到无热量味道后，人工刺激了BLA中的多巴胺纤维。此后，这些动物开始偏好这种味道：刺激实际上替代了营养物质对它们的作用。

人类神经影像数据也显示出类似模式。耶鲁大学心理学家达娜·斯莫尔重新分析了13名男性的PET研究，这些男性饮用了奶昔或无热量饮料。营养物质进入肠道后，多巴胺释放集中在左侧BLA。在另一项有38名成年人参与的实验中，fMRI也发现，摄入葡萄糖后该区域的活动增强。

作者指出，无论在小鼠还是人类中，对营养物质的反应在左侧BLA都显著强于右侧BLA。团队还强调，他们未研究GLP-1类药物对这一机制的影响，因此这类药物与所发现通路之间可能存在的联系目前仍只是一种推测。

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