范德堡大学门罗·卡雷尔二世儿童医院的外科医生采用REUP方法，获取并为5名儿童移植了供体心脏。News-Medical援引范德堡大学医学中心的消息报道了戈利萨诺儿童心脏研究所团队的成果。

供体心脏保存方法

REUP是“快速获取与延长超氧保存”（rapid recovery with extended ultraoxygenated preservation）的缩写。该方法最初由范德堡大学成人移植团队开发，用于从循环停止死亡后的供体获取的心脏。

与其他方法不同，REUP不涉及恢复供体心脏功能。供体死亡后，使用富氧冷溶液冲洗器官，以在移植前保存心脏。此前的方法要求在供体体内或借助专门的灌注设备恢复心脏功能。该医学中心指出，此类方法在某些情况下可能引发伦理异议，成本高且复杂，或因患者体型而存在限制。

首批移植结果

该团队在《新英格兰医学杂志》发表的文章中介绍了5例儿童移植，患儿年龄从出生2天至14岁不等。受者等待移植的平均时间为20天。没有任何供体心脏被弃用。

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手术后，所有受者的心脏功能良好。作者指出，在观察期内，没有儿童需要机械循环支持，也没有出现原发性移植物功能障碍或排斥迹象。

潜在扩大供体库

范德堡大学表示，在论文所述的5例病例后，这一方法又成功用于另外5名儿童。儿科研究中的所有供体器官获取均在因伦理原因不允许恢复供体心脏功能的地点进行。研究人员指出，如果没有REUP，这些心脏将无法用于移植。

范德堡大学认为，将该方法调整用于儿童，可能增加可用供体心脏的数量并缩短等待时间。儿童，尤其是新生儿和婴儿，可能需要等待移植数月；长期等待与等候名单上约20%的死亡率相关。每年有超过2000名儿童处于这类等候名单上。

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