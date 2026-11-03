范德堡-英格拉姆癌症中心的研究人员创建了规模最大的乳腺癌转录组图谱之一，整合了来自22项独立研究的7600多例肿瘤数据。这项工作于11月3日发表在《Cell Reports Medicine》期刊上，News-Medical报道。

肿瘤的分子差异

转录组是肿瘤产生的全部RNA分子集合。这类分析能够评估基因活性及肿瘤的其他分子特征。作者整合了通过不同平台和方法获得的数据，并为此调整了此前用于单细胞基因组学的计算方法。

该图谱将肿瘤归入相互关联的集群，这些集群具有共同的分子特征、治疗反应和临床结局。作者认为，传统的乳腺癌分类并不能完全反映肿瘤之间具有临床意义的差异。

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发现的亚型

研究显示，雌激素受体表达较低的肿瘤更类似于ER阴性癌症，尽管传统上将其作为ER阳性癌症治疗。科学家还识别出最依赖HER2信号传导的HER2阳性肿瘤亚群，这些亚群可能从某些HER2激酶抑制剂中获益。

此外，该图谱发现了一种神经内分泌型乳腺癌，其与标准化学内分泌治疗后较差的结局相关。研究人员指出，FGFR1可能是这一群体的潜在治疗靶点。对于三阴性乳腺癌，他们还确定了一种侵袭性基底-腔面祖细胞亚型，其可能对靶向RTK/MAPK的治疗和抗血管生成药物具有易感性。

该团队开发了一种工具，可根据标准批量RNA测序数据将肿瘤归入不同亚型。下一步将是前瞻性验证基于这些转录亚型选择治疗是否会改善患者结局。

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