在一项针对α发射放射性药物212 Pb-ADVC001的1期临床试验中，80%患有进展性转移性前列腺癌的参与者，其前列腺特异性抗原（PSA）水平下降至少50%。TheraPb研究纳入了22名此前接受过雄激素受体信号通路抑制剂和紫杉烷类化疗的患者，News-Medical报道。

早期阶段结果

参与者接受了剂量为60至200 MBq的212 Pb-ADVC001。治疗间隔为六周、四周、两周或一周；患者在剂量和治疗方案不同的七个组别中最多可接受六剂治疗。研究人员评估了毒性、不良事件、PSA变化、无影像学进展生存期以及总体缓解率。

根据试验数据，未记录到剂量限制性毒性，也未确定最大耐受剂量。最常见的治疗相关不良事件是口干和恶心；未报告严重不良事件。无影像学进展生存期中位数为11.2个月，总体缓解率为100%。

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为下一阶段做准备

研究委员会建议TheraPb第二阶段采用160和200 MBq剂量。该试验是首项在人类中开展的212 Pb-ADVC001研究。研究结果发表于《核医学杂志》的加速Late-Breaking Fast Track栏目。

该药物靶向前列腺特异性膜抗原PSMA。α发射体与177 Lu等β发射体的不同之处在于，前者释放高能粒子，这些粒子在组织中仅穿行数个细胞宽度。研究作者指出，其安全性特征以及可调整剂量和给药频率的能力，为研究该药物与其他抗肿瘤药物的联合方案提供了依据。

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