试验中54%的年轻成年人实现糖尿病缓解——News-Medical

在加拿大和英国，一项为期24周的低热量饮食计划结合监督下的锻炼，帮助50名18至45岁参与者中的27人实现了2型糖尿病缓解。在常规治疗组中，46名参与者中有两人记录到缓解。News-Medical报道了随机临床试验RESET for Remission的结果。

该计划如何进行

研究纳入了96名患有肥胖症的成年人，他们在不超过六年前被诊断为2型糖尿病。在最初12周内，干预组参与者遵循每日800–900千卡的饮食；在训练日，建议他们额外摄入200–250千卡。前两周的饮食由代餐组成，随后允许每天吃一顿普通餐食。

从第三周开始，参与者每周两次在运动专业人员监督下训练。课程时长逐步增加至约一小时，平均结合有氧运动和力量训练。参与者每周还自行完成一次有氧训练。在计划的后半段，营养师和专业人员帮助他们过渡到维持体重的饮食以及自主训练。

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结果与局限性

缓解被定义为在至少12周内未使用降糖药物的情况下，糖化血红蛋白HbA1c水平低于6.5%。24周后，所有体重至少减轻10%的14名计划参与者均处于缓解状态，但这是一个小型亚组。

计划参与者比常规治疗组参与者多减重7.5公斤。与对照组相比，他们的脂肪量减少了16.5%，而肌肉体积和去脂体重变化方面未发现具有统计学意义的差异。握力以及经体重校正的体能指标也有所改善。

未记录到严重不良事件，尽管干预组50名参与者中有43人报告了至少一种不良事件，主要为便秘、头痛、头晕或疲劳。作者指出，该研究没有单独的纯饮食组，因此无法确定锻炼对缓解率的额外贡献。24周随访结束后缓解持续时间也尚不清楚。

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