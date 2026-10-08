自闭症儿童的乳牙中发现了19种潜在有毒化合物，其浓度在统计学上高于对照组。发表在《Neurotoxicology and Teratology》期刊上的一项试点研究的作者得出了这一结论，ScienceAlert报道。

分析38份样本

科学家研究了由38名儿童家庭提供的乳牙：其中22人患有自闭症，另有16人被纳入对照组。样本经清洁后，采用二维气相色谱-质谱法进行分析。研究人员寻找用于农药、塑料、香味产品、阻燃剂和防晒产品中的物质痕迹。

平均而言，每份样本中检测到超过300种潜在有毒物质，不过不同儿童之间的物质组合存在差异。科学家对至少半数参与者体内存在的60种化合物进行了更详细的研究。其中39种被美国环境保护署归类为对发育或生殖功能具有毒性影响的物质，或可能干扰内分泌系统的化合物。

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牙齿显示了什么

在这60种化合物中，95%的化合物在自闭症儿童样本中的浓度更高，但只有19项差异得到统计学显著性确认。尤其是，自闭症儿童组中苯甲酸苄酯的浓度比对照组高722%。该物质用于个人护理产品、作为食品添加剂，以及用于治疗虱子和疥疮的药物。

作者列出的统计学上水平更高的物质包括有机磷酸酯、苯甲酸及其酯、苯丙烷类、邻苯二甲酸酯、水杨酸盐、醚类、芳香酮和己内酰胺。乳牙中还检测到11种化合物，据此前报道，这些化合物可能从婴儿奶瓶的组件中迁移出来。

研究局限性

作者强调，研究结果并不能证明任何一种被检出的物质会导致自闭症。该研究属于试点性质，且基于较小样本。同时，牙齿分析能够评估化学物质的累积暴露：乳牙大约从胎儿发育的第四个月开始形成，直至儿童三岁。

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