一项为期12周的冷水淋浴研究中，参与者报告称，因病缺勤的天数比对照组少31%。巴塞尔大学心理学家莉娜·格拉泽在其博士论文中研究了这项试验，共有719名年龄在18岁至65岁之间的健康人士参与。他们被要求在12周内以设备所允许的最低水温淋浴。

正如News-Medical报道，许多参与者在前两周退出，但此后退出的人数有所减少。格拉泽将此归因于逐渐适应这一程序。继续参与的人还报告称，身体和心理健康状况有所改善，尽管这些评价是主观的。

更少的水和能源

参与者将精神振奋和清新感称为冷水淋浴的直接效果。研究人员表示，他们也为自己能够做一件令自己感到不适的事而感到自豪。与此同时，人们通常在淋浴时停留的时间更短，因此用水量也更少。

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根据研究中列出的计算结果，对于一次用水量为45升的淋浴，将水温从40摄氏度降至15摄氏度可节省1.3千瓦时的能源。在12周内，参与者平均每人减少了15公斤CO₂排放量——这被比作驾车行驶100公里产生的排放量。

研究结束后的效果未知

研究人员指出，目前尚不清楚参与者在研究结束后是否继续洗冷水澡。也尚未确定他们在其他方面的行为有多环保，以及他们是否通过其他可能减少或抵消环境效益的行为来补偿这种不适。格拉泽认为，即使适度降低水温也可能有益，人们可以逐步找到对自己而言舒适的低温程度。

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