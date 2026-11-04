研究人员借助非侵入性PExA方法，首次在呼出空气颗粒中测量了针对呼吸道病毒的抗体。该研究有卡罗琳斯卡学院的科学家参与，发表在《eBioMedicine》期刊上，News-Medical报道。

该方法如何运作

参与者向一台专门设计的设备呼气，该设备收集由覆盖小气道的液体形成的微小颗粒。随后，研究人员分析样本中是否存在针对病毒的特异性抗体。此前，从下呼吸道获取样本需要进行包括支气管镜检查在内的侵入性操作。

呼吸道黏膜中的抗体在抵御流感病毒、SARS-CoV-2和呼吸道合胞病毒方面发挥重要作用。研究人员表示，肺部下段的免疫反应对于预防包括肺炎在内的重症疾病也很重要。

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研究结果

该研究纳入了丹德吕德医院COMMUNITY队列中的28名参与者；其中18人近期曾患呼吸道感染。科学家比较了配对的血液、鼻腔分泌物和呼出空气样本。

在呼出空气样本中发现了针对SARS-CoV-2、流感病毒和RSV的IgA和IgG抗体。下呼吸道样本中特异性IgG的水平总体上与血液中的指标相符。IgA则呈现不同的模式，这与局部黏膜抗体反应贡献更大相一致。

作者称这项工作是一项初步的方法学研究，并强调需要在更大的群体中进一步验证。未来，该方法或可帮助研究感染或接种疫苗后下呼吸道免疫反应的变化，并支持对预防方法的评估。

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