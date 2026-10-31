在美国旧金山，加州大学旧金山分校（UCSF）团队启动了首项涉及人类受试者的临床试验，以评估低强度聚焦超声能否减轻精神分裂症患者的听觉幻觉。据News-Medical报道。

编号为NCT07710989的1期研究旨在评估重复进行该治疗的安全性和可行性。超声被导向尾状核——大脑深部的一个区域，属于纹状体的一部分，研究人员推测其可能与幻觉的出现有关。该治疗使用一种佩戴在头部的非侵入性设备。

试验方案

科学家计划招募最多12名参与者。每名参与者将接受5次每日主动聚焦超声治疗，以及5次采用非聚焦超声输送的对照治疗。两个阶段之间设有间隔。

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对照治疗输送相同数量的超声能量，并旨在保留治疗过程中的感觉体验，但不会将能量集中于特定脑区。这将有助于评估主动干预是否能在可能的安慰剂效应和其他非特异性因素之外进一步减轻症状。

科学家将评估什么

治疗前后，参与者将接受静息态功能性磁共振成像，以追踪尾状核与其他脑区功能连接的变化。研究还将通过经验证的量表评估听觉幻觉的严重程度、其他精神症状、情绪、安全性、治疗耐受性以及可能的副作用。

该试验基于发表在《Brain Stimulation》期刊上的先前结果：一次低强度聚焦超声治疗可显著但暂时地减轻幻觉。一些当前研究的早期参与者也报告症状有所减轻，但这些观察结果仍属初步。UCSF的这项研究由Focused Ultrasound Foundation资助。

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