乌干达禁止此前到访过刚果民主共和国的旅客经其领土过境。该决定是在调查一名旅客之际作出的，这名旅客在尼日利亚被确诊患有由本迪布焦病毒引起的疾病。据《Premium Times》报道，乌干达卫生部还恢复了旅客定位表，以便在必要时迅速开展后续监测和接触者追踪。

对患者行程的调查

乌干达官员表示，现有信息表明，该旅客离开乌干达时没有症状。同时，官员们仍在查明其症状出现的时间以及她可能感染的具体情况。

乌干达正与尼日利亚卫生部门合作，以确定患者完整的旅行史、行动轨迹以及与感染源可能的接触。乌干达还要求提供详细旅行记录和基因组测序结果，如有的话。该国政府强调，乌干达仍未出现埃博拉疫情。

10月21日，乌干达卫生部表示，患者在该国停留并不能证明她是在那里感染的。初步信息显示，她曾因公前往刚果（金）东部，随后经由乌干达通行。

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加强管控

卫生部表示，将加强入境和出境点以及医疗机构的感染控制措施。该部门还警告，若违反防疫要求，可能适用公共卫生法的相关规定。有关社区被敦促向主管部门报告涉嫌未经授权越境的情况，以开展筛查和进一步公共卫生措施。

乌干达于2026年5月15日宣布暴发由本迪布焦病毒引起的疾病，此前该国出现了从刚果（金）输入的病例。当时，该国记录了20例确诊病例，其中包括2例死亡；8月，在连续42天没有新增本地病例后，乌干达宣布疫情结束。

根据世界卫生组织数据，截至10月20日，刚果（金）八个省份记录了9704例确诊病例和4687例死亡。尼日利亚还表示，其患者体内的病毒在基因上与在肯尼亚发现的首例输入病例中的病毒非常相似，但这并不能证明该患者是在肯尼亚感染的。

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