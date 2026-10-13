瑞士研究人员发现，在核磁共振成像检查前置入静脉导管时聆听自己喜爱音乐的患者，在穿刺后30秒和两分钟报告的疼痛水平低于没有音乐陪伴的参与者。News-Medical报道了这项发表于《Frontiers in Pain Research》期刊的研究结果。

研究如何进行

这项在苏黎世大学医院开展的前瞻性对照研究纳入了204名年龄在17岁至83岁之间的患者。他们被分为四组：一组聆听莫扎特音乐，第二组聆听由患者自己选择的曲目，第三组聆听放松音乐，对照组则不听音乐。

参与者是按照预定核磁共振成像检查的先后顺序分配，而非随机分配。研究人员在操作前、操作后立即、30秒后和两分钟后使用视觉模拟量表评估疼痛水平。比较时考虑了基线疼痛评分。

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结果与局限性

在204名参与者中，71人在置入导管前就已有疼痛。在这一亚组中，与对照组相比，聆听自己喜爱音乐的人在操作后立即报告的疼痛水平也更低。对于已有疼痛的患者，聆听莫扎特音乐与穿刺两分钟后较低的评分相关；30秒时的差异处于临界水平。

同时，在整个样本中，莫扎特音乐仅显示出两分钟后疼痛较低的统计学不显著趋势。放松音乐与对照组相比未显示出显著差异。音乐组之间的直接比较也未证实，喜爱的曲目比莫扎特音乐或放松音乐更有效。

作者指出，这些结论需要在更大规模的随机研究中得到验证，其中包括在更疼痛的操作期间开展的研究。他们列出的局限性包括参与者的非随机分配、有基线疼痛者的亚组规模较小、观察时间短暂——仅两分钟——以及与医护人员交流可能对患者评分产生的影响。

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