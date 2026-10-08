超加工餐食引发更强的胰岛素反应——News-Medical

在热量和营养成分相同的情况下，超加工餐食引发了更强的胰岛素反应，并以不同方式影响身体对能量的利用。发表在《Nature Metabolism》期刊上的一项随机交叉研究的作者得出了这一结论，News-Medical报道。

比较了两份300卡路里的餐食

在实验的代谢部分，32名健康成年参与者在夜间禁食后，于不同日子分别接受了一份300千卡的超加工餐食和非超加工餐食。两种餐食在宏量营养素含量、血糖生成指数、能量密度、可利用碳水化合物、膳食纤维、钠和水分方面进行了匹配。进食后的三小时内，研究人员进行了血液检测和间接量热法测量。

两种餐食的总体葡萄糖暴露量相似，但在食用非超加工食物后，葡萄糖水平在最初20分钟内上升得更快。与此同时，在食用超加工餐食后，40、60、90和120分钟时的胰岛素浓度更高。三小时后，两种情况下的胰岛素指标都几乎回到了基线水平。

碳水化合物和脂肪的利用存在差异

两种餐食都提高了代谢率，约在40分钟后最为明显。不过，食用超加工食物后，这一效应持续时间更长，因此餐后总能量消耗更高。非超加工餐食更明显地使身体的燃料利用转向碳水化合物，而食用超加工餐食后，脂肪氧化相对更多。

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作者指出，这种模式具有一些类似于胰岛素抵抗和2型糖尿病中燃料代谢受损的特征。同时，该研究没有直接测量胰岛素敏感性，因此结果并不能证明超加工食品会导致这些状况。

大脑反应也存在差异

共有57人参与研究，其中52人被纳入功能性磁共振成像的最终分析。研究人员向参与者展示了28种熟悉食品的图像——14种超加工食品和14种非超加工食品——并要求他们评估愿意为这些食品支付多少钱。

碳水化合物代谢的差异与大脑对食物图像反应的差异有关，涉及感觉处理、学习和奖赏的脑区。尽管如此，参与者在为两类食品付费的意愿上并未表现出显著差异。

研究人员警告说，不能将观察到的效应仅归因于食物的加工程度：两种餐食的蛋白质来源、配料和添加剂不同。该研究还涵盖了较小的样本量，评估的是对单次小份餐食的反应，并未确定对体重、饮食行为或慢性疾病风险的长期影响。

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