在美国，保险公司UnitedHealthcare和Humana正在终止部分Medicare Advantage计划，近100万人将受到影响。正如The Hill报道的那样，这些变化发生在Medicare登记季开始之际。

将有多少客户受到变化影响

UnitedHealth Group表示，由于相关计划终止，约39万名其会员将失去保险保障。另有约60万人将失去通过Humana获得的医疗服务。这些公司正在停止在利润较低地区提供部分计划。

据The Hill援引Fortune的报道，这一决定与保护企业利润的努力有关。该媒体还报道称，UnitedHealth Group受到意外高的医疗服务使用率和医疗成本上升的影响，这些因素影响了该公司2025年的股价。

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哪些计划将终止

主要涉及Preferred Provider Organization类型的计划，这类计划提供更灵活的医生和医疗机构网络。UnitedHealthcare的缩减措施主要涉及允许患者在网络外就诊的计划。

转向限制更多的计划可能意味着更少的额外福利、对可选择医生的更多限制，以及患者更高的自付费用。大型保险公司还在缩减牙科保障，提高客户自行支付的金额，并取消部分月费为零的处方药保障计划。

专门计划

与此同时，这些公司正在扩大面向重病患者的专门计划。保险公司不能就这类仅限于特定疾病状况的计划向Medicare参与者收取更高费用，但会为这些计划获得更多政府补贴。

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