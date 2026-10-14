莱斯大学的研究人员开发出一种用于检测RNA病毒的改良版Cas13a酶。据News-Medical报道，在一项使用合成、无感染性HIV样本的实验室测试中，该系统的灵敏度提高了100倍，同时没有损失酶的稳定性。该研究发表在《Cell Chemical Biology》期刊上。

稳定的酶变得更灵敏

Cas13a是CRISPR技术的一种变体，靶向RNA，即包括HIV在内的病毒的遗传物质。在诊断分析中，该酶与特定RNA序列结合并产生信号，人或仪器可以读取这一信号，例如发光或颜色变化。

该团队从一种稳定版本的Cas13a着手，这一版本能够承受包括高温在内的严苛检测条件。然而，该变体无法检测极少量的目标RNA。为提高灵敏度，科学家首先确定了该蛋白质的结构，并选定其中两个区域进行改造。

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一处改变而非两处

同时改变两个选定区域使Cas13a变得过于灵敏：即使没有目标RNA，该酶也会发出信号。相比之下，仅改造其中一个区域便将灵敏度提高了100倍，且没有降低酶的稳定性。

作者指出，Cas13a可与可编程引导分子结合，后者可将系统引导至特定的病毒RNA序列。因此，同一种酶有可能被调整用于检测SARS-CoV-2、流感病毒、埃博拉病毒、寨卡病毒、呼吸道合胞病毒或丙型肝炎病毒。研究人员表示，优化后的Cas13a可用于商业检测，包括RT-qPCR和侧向层析检测。

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