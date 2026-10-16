得克萨斯大学阿灵顿分校获得了为期三年、金额为57.9745万美元的拨款，用于研究一种方法，旨在帮助降低患者在进行心脏计算机断层扫描时的辐射暴露，同时不损失诊断准确性。正如News-Medical报道，资金由隶属于美国国立卫生研究院的国家心肺血液研究所提供。

用于多期断层扫描的方法

该项目将由物理学教授Mingwu Jin领导。研究重点是多期冠状动脉CT血管造影，即在心动周期的多个时刻获取图像的检查。这种方法能为医生提供更多数据，并有助于减少由心脏运动造成的模糊，但其辐射剂量高于单期扫描。

CT血管造影将计算机断层扫描与向静脉注射含碘造影剂相结合，能够生成血管及周围组织的三维图像。该技术尤其用于无创评估冠状动脉疾病，以及发现动脉瘤、血管狭窄或损伤、血栓和肿瘤。

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结合CT物理学与深度学习

研究人员计划开发4D DRAC方法，将基于模型的迭代重建与深度学习算法结合。重建可将原始扫描数据转换为医生能够解读的图像。四维方法在三维可视化基础上增加了时间维度，这对于心脏运动结构的成像十分重要。

团队将基于从真实检查中回顾性收集的数据建立合成患者库，开发3D和4D深度学习方法，并确定在诊断准确性不下降的情况下可采用的最低辐射剂量。研究人员将首先使用模拟放射科医生图像分析的计算机模型进行评估，随后在一项由人员评估图像的小型研究中进行验证。研究所需数据将由位于明尼苏达州罗切斯特的梅奥诊所提供。

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