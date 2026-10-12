日内瓦大学的研究人员表示，现有的游戏障碍筛查工具可能无法充分反映玩电子游戏女性的经历。据News-Medical报道，作者将此归因于这些工具的标准在很大程度上是基于男性的游戏经历形成的。

世界卫生组织于2019年认可游戏障碍，并将其纳入《国际疾病分类》第11版（ICD-11）。根据报道中引用的估计，该障碍可能涉及约3%的电子游戏玩家。其表现可能包括游戏频率不断增加、难以减少玩电子游戏的时间，以及尽管对日常生活产生负面影响仍继续游戏。

一项小型定性研究

研究人员访谈了7名年龄在21岁至26岁之间的人，其中包括6名顺性别者和1名跨性别者。所有参与者均未报告精神障碍，并且每周玩电子游戏至少10小时。研究结果发表于《European Psychiatry》期刊。

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参与者更常偏好叙事性和沉浸式游戏，包括角色扮演游戏、模拟游戏和益智游戏，而不是竞技游戏。与此同时，其中许多人并不认同通常与竞技类网络游戏相关联的“游戏玩家”形象。

压力与寻求帮助的障碍

参与者还谈到了过度游戏的时期。电子游戏可能是应对焦虑、压力或情绪紧张，以及从日常问题中分散注意力的一种方式。作者表示，现有筛查工具更常关注社会冲突和竞争，而情绪自我调节可能仍被忽视。

在寻求帮助的障碍方面，参与者提到担心受到专业人士评判，后者可能认为她们懒惰或不成熟；她们还认为互助小组和支持服务主要面向男性。研究还记录了女性在网络游戏中遭遇性别歧视言论、羞辱和被排斥的经历。

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