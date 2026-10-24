南非豪登省政府表示，将于10月27日启用15个登记点，把有精神活性物质成瘾问题的人转介至治疗和康复项目。据TimesLIVE报道，该登记活动将由省长潘亚扎·莱苏菲和执行委员会成员领导。

此次活动恰逢“Tswa Daar – Ke Moja, I am fine without drugs”运动一周年。该运动正进入第三阶段，其目标是让有成瘾问题的人更容易获得适当帮助，并加强对精神活性物质使用的预防，尤其是在年轻人中间。

需求评估和转介

豪登省政府发言人伊莱贾·姆兰加表示，登记期间将进行筛查、医疗评估和心理社会评估。根据个人需求，他们可能被转介至住院治疗、门诊服务或社区支持项目。

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担心亲人有成瘾问题的居民也可以前往这些登记点。政府呼吁父母、监护人和教育工作者与年轻人坦诚讨论物质使用问题，留意问题的早期迹象，并及时寻求帮助。

在五个地区开展工作

登记活动将覆盖豪登省的五个地区：约翰内斯堡、茨瓦内、埃库鲁莱尼、西兰德和塞迪本。除提供治疗机会外，该活动还包括面向中小学生、大学生和年轻成年人的预防工作。

学校、宗教组织、社区团体和青年领袖将被计划纳入预防信息传播工作。姆兰加还强调，治疗后的支持、家庭参与以及帮助个人重新融入社区生活，对康复至关重要。

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