在英格兰，少数族裔人士在常规筛查中被诊断出乳腺癌的概率最高低33%。与此同时，他们更常在因疑似癌症被紧急转诊后或在紧急就医时获得诊断，《卫报》报道。

分析结果

萨里大学研究人员分析了86,564名在2009年至2019年间被诊断出乳腺癌的成年人的数据。他们使用了Clinical Practice Research Datalink以及Cancer Registration Tumour and Treatment数据集的数据。该研究由慈善机构Breast Cancer Now资助。

分析显示，黑人、亚洲人和混合族裔群体的成员，以及来自较贫困背景的人士，在因疑似癌症被紧急转诊后获得诊断的概率最高高出31%。这些群体在紧急就医时被确诊的概率最高高出37%。

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诊断和治疗延误

研究人员还发现，智力发育障碍人士的结果较差。他们从发现到确诊的时间比没有此类障碍的人长18%，等待开始治疗的时间则长10%。

该研究负责人、萨里大学副教授罗布·凯里森表示，筛查和及时治疗机会的不平等，可能部分解释乳腺癌后的生存率差异。他说，来自不同社会弱势及医疗服务覆盖不足群体的女性，通过筛查发现疾病的概率较低，而且往往要等待更长时间才能开始治疗。

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