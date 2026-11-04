对英格兰急诊科数据的研究显示，患者就诊后被收治入院的比例存在显著差异。在考虑患者特征、地区因素和全科医生诊所的做法后，这一比例仍在2%至42%之间波动，News-Medical报道称，该研究发表于《Emergency Medicine Journal》。

超过1500万次就诊

科学家分析了英格兰2024年至2025年有关急诊护理和医院住院的匿名化全国数据。排除数据不完整的记录后，分析纳入了15,201,063次就诊。其中26%的急诊科就诊最终导致住院。

74%的就诊发生在工作日，26.5%的患者由救护车送达。另有14%的患者居住在社会经济剥夺程度最高的地区。

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已知因素仅解释了部分差异

研究人员考虑了病情严重程度和就诊的其他特征、到达方式、就诊原因、地理数据，以及全科医生诊所的可及性和特征。老年人、男性和贫困地区居民住院的可能性更高。由救护车送达的患者、在全科医生诊所非营业时间就诊的患者，以及居住地离其诊所较近的人，也更常被收入医院。

然而，所有三类变量仅解释了住院率变异的大约22%。调整后的最高比率仍出现在伦敦东北部、伦敦西北部和英格兰西南部，而在林肯郡、约克郡和东北部，这些比率接近平均水平。

作者指出，这项观察性研究并不能确定因果关系。数据未涵盖的因素可能影响这些差异，包括医院文化或医疗服务组织方式的差异。研究人员认为，与单一的全国性方法相比，根据当地资源、患者需求和医院能力量身制定的解决方案，可能更能有效减少不必要的住院。

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