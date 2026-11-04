英格兰研究人员分析了7,023名50岁及以上人群的数据，发现身体虚弱与记忆障碍相结合，与大约十年内更高的痴呆检出几率相关。正如News-Medical报道的那样，在同时存在记忆问题以及执行功能和/或信息处理速度问题的人群中，发现了最强的关联。

三种认知虚弱类型

科学家使用了英国老龄化纵向研究的数据。身体虚弱通过包含44项指标的指数来确定，认知功能则通过即时和延迟词语回忆、动物命名及字母搜索任务进行评估。

在观察开始时，646名参与者符合认知虚弱标准，占样本的9.2%。他们被分为三组：284人存在执行功能受损和/或信息处理速度较慢，但没有记忆问题；162人仅有记忆障碍；另有200人既有记忆障碍，也有执行功能和/或信息处理速度方面的困难。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

痴呆检出几率的差异

在考虑人口统计、社会经济、教育和心理社会因素后，整体而言，认知虚弱与痴呆检出几率相关，其几率是没有该状况者的1.804倍。对于孤立性记忆障碍组，这一数值为2.024倍；对于同时存在记忆问题和其他认知困难的参与者，则为2.733倍。

与此同时，仅存在执行功能受损和/或信息处理减慢、但没有记忆问题的类型，与之后的痴呆检出没有统计学显著关联。较低的教育水平、较少的家庭财富、抑郁症状和孤独感与三种认知虚弱类型存在不同的关联。

作者强调，这项研究具有观察性，不能确立因果关系。在后续观察期间，痴呆依据医生诊断报告、知情人评估和认知筛查确定，而非仅依据经临床确认的诊断。

关注我们在