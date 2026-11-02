英格兰国家医疗服务体系NHS England开始在急诊科部署儿童病情恶化早期预警系统PEWS。该系统将帮助医护人员更快判断儿童何时需要更紧急的救治，《卫报》报道。

评估生命体征

PEWS通过对生命体征进行评分，包括血压、心率和呼吸频率、血氧水平以及意识水平。较高的评分会向医护人员提示儿童病情可能恶化。

该系统已用于住院儿童，但今年冬季将是其首次在急诊科使用。大规模推广将使PEWS成为全球规模最大的此类标准化系统。

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考虑家长的意见

NHS England强调，PEWS不能取代医护人员的专业判断，也不能免除倾听儿童、父母和监护人意见的必要性。即使PEWS评分较低，他们的担忧也可能成为立即加强医疗救治的依据。

该系统包含考虑年龄因素的表格，可帮助评估婴儿、儿童和年轻人病情恶化的迹象。系统经过调整，适用于繁忙急诊科的快速决策。

英格兰每年有超过600万名儿童前往此类科室就诊。NHS England表示，已有90多家医院使用全国住院PEWS系统，现有数据显示，这些医院患者的心脏骤停率持续较低。

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