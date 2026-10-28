澳大利亚科学家在《自然》杂志发表了三项研究，将16种疾病的遗传风险位点与特定免疫细胞类型中的可能机制关联起来。加文医学研究所、默多克儿童研究所、新南威尔士大学及其他合作伙伴组成的团队确定了近1,500个可能参与癌症、免疫和神经系统疾病发展的基因，News-Medical报道。

来自数百万免疫细胞的数据

这些工作成为TenK10K项目的首项重要成果，该项目旨在研究1万人的免疫细胞中的遗传变异和基因活性。在第一阶段，科学家对近2,000名澳大利亚人的基因组进行了测序，并测量了其超过500万个免疫细胞中的基因活性。

这使得研究人员能够将数千万种遗传变异与其发挥作用的细胞类型相匹配，并将其与16种疾病和44项血液特征联系起来。具体而言，研究人员发现了一种变异，它会提高自然杀伤细胞——免疫系统细胞——中OSM基因的表达，并与肠道疾病风险增加相关。

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基因调控的三个层面

第一项研究涵盖了2.1万个基因，发现了超过18万种常见和罕见的遗传变异对基因表达的影响。在此前规模最大的全血研究中，近5,000个此类基因此前未被关联到对其活性的遗传影响。研究人员还发现了893个与疾病或血液特征相关的基因，其活性此前未与遗传变异联系起来。

第二项研究聚焦串联DNA重复序列——对基因调控重要的重复序列。团队确定了超过6.9万种此类重复序列的变异，它们与基因表达变化相关；还确定了超过200个基因，对于这些基因，重复DNA序列可能解释其与免疫和血液指标之间的遗传关联。

在第三项工作中，科学家研究了染色质可及性——即细胞中DNA的开放或压缩程度。他们发现了超过24万种与该指标相关的遗传变异，并将超过2.8万个DNA区域与其调控的基因关联起来。团队估计，与单独分析基因活性相比，染色质可及性分析可解释多达多出23%的与疾病相关遗传位点的可能作用。

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