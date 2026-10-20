一项为期三年、涉及6537名青少年的澳大利亚研究显示，更多食用水果与出现较高水平抑郁和焦虑症状的可能性较低有关，而含糖饮料则与出现此类症状的可能性较高有关。News-Medical报道了这项发表于《Child and Adolescent Mental Health》期刊的研究结果。

研究如何进行

分析纳入了新南威尔士州、昆士兰州和西澳大利亚州71所学校的学生。观察开始时，参与者约为13岁；其中约一半是女孩。青少年在七年级时填写数字问卷，并在一年、两年和三年后再次填写。

研究人员评估了参与者每天食用的水果、蔬菜和含糖饮料量。后一类包括碳酸饮料、运动饮料以及甜味浓缩饮料。抑郁和焦虑症状通过经过验证的问卷和阈值确定，而非临床诊断。

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水果、蔬菜和饮料

根据调整后的估计，每天每增加一份水果，与超过抑郁症状阈值的可能性降低13%以及超过焦虑症状阈值的可能性降低7%有关。研究中一份水果等于150克。

更高的含糖饮料摄入量与两种性别出现较高水平抑郁和焦虑症状的可能性更大有关。这种关联的估计值在男孩中数值更高，尤其是在焦虑方面，但分析未确定两性之间的差异是否具有统计学显著性。

对于蔬菜，未发现与两项指标中任何一项存在统计学显著关联。作者在分析中考虑了年龄、性别、身体活动、调查时间和家庭福祉水平。同时，他们强调，观察性研究设计、饮食自我报告以及可能未被纳入考虑的因素，不允许断言改变饮食能够预防精神障碍。

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