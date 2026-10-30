在澳大利亚，为达博及新南威尔士州西部儿童免费进行听力检查的流动项目 Hear Our Heart Ear Bus Project，可能在明年年中前停止运营。该组织失去了主要赞助商，正在寻求每年最高40万澳元的资金支持，ABC News Australia报道。

偏远地区的数千次检测

该项目于2011年底在 Dubbo District Deaf Club 创立，每年行驶约9000公里，并停靠40多个地点。这家流动诊所为学龄前和学龄儿童提供免费检查。

过去五年，专家进行了超过1万次听力测试，其中约一半面向该地区原住民儿童。检查后，310名儿童被转介给耳鼻喉科专家，51名儿童配备了助听设备。

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失去主要捐助者

Hall Foundation自2018年以来一直是该倡议的主要赞助商，但于7月进行了最后一次捐款。项目负责人唐娜·里斯表示，资金主要用于支付员工薪酬。

一名患者的父亲乔迪·赖特表示，他的儿子伊莱在流动诊所接受偶然的筛查时，被发现患有胆脂瘤——位于鼓膜后方的囊肿。男孩接受了三次手术以切除该肿物。赖特说，如果没有这项免费服务，家人将无法支付必要的医疗帮助费用。

该项目旨在减少原住民儿童及该地区其他儿童中耳炎和听力损失的发生率。根据澳大利亚健康与福利研究所的数据，2022年至2023年间，约8800名原住民儿童患有中耳炎。

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