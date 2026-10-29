在澳大利亚，维多利亚州验尸官戴维·瑞安建议澳大利亚治疗用品管理局重新评估肽类物质CJC1295和伊帕瑞林的治疗益处与风险。这项建议是在75岁的演员、特技演员和武术家理查德·诺顿去世后提出的；他于2025年3月注射这些未经批准的物质后发生心脏骤停，《卫报》报道。

验尸官的建议

瑞安提议考虑将CJC1295和伊帕瑞林从处方药类别转入仅允许在临床试验或其他实验性用途下使用的类别。验尸官认为，由于这些物质对患者的治疗益处和风险存在不确定性，不应允许医疗专业人员开具处方。

诺顿于2025年3月因对肽类疗法感兴趣而联系医生杰尔齐·穆赫尼茨基。验尸官报告指出，他们讨论了治疗的实验性质、潜在风险以及没有其他获批替代方案的问题。此前，另一名医生曾因疲劳、肩痛和肌肉量流失为这名演员开具肽类物质。

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注射与调查

在接受血液检查后，诺顿签署了知情同意书，其中说明了可能的益处和风险，包括过敏性反应。3月19日，他被开具CJC1295和伊帕瑞林注射剂。一周后，这名演员表示自己感觉良好，疗法正在缓解其症状。

3月28日，诺顿告诉一名护士，他注射的两种肽类物质剂量均为处方剂量的两倍。护士建议他从下一周起遵循规定剂量。医生还开具了另外两种肽类物质，以改善身体机能并减轻疼痛。注射CJC1295和伊帕瑞林数小时后，诺顿感到发热和皮肤发红，随后失去意识。他于2025年3月30日在阿尔弗雷德医院去世。

澳大利亚医疗委员会调查了穆赫尼茨基的行为。一名独立专家得出结论，缺乏足够证据证明CJC1295和伊帕瑞林对人类的安全性、有效性或益处，且该医生的医疗记录低于预期标准。该医生承认批评，向诺顿家人表示遗憾，并称在没有令人信服的临床证据前不会开具肽类物质。委员会认定无需采取进一步监管措施，但要求他接受医疗记录管理和临床管理方面的个别培训。

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