澳大利亚发布更年期症状治疗指南——澳大利亚广播公司新闻

在澳大利亚，澳大利亚和新西兰皇家妇产科医师学院（RANZCOG）发布了治疗更年期症状的新临床指南。该文件旨在帮助医生和患者了解循证治疗方法，并应对有关治疗的错误信息，澳大利亚广播公司新闻报道。

该指南适用于40岁及以上女性，涵盖血管舒缩症状，包括潮热和夜间盗汗，以及泌尿生殖系统表现——阴道干燥和频繁尿意。绝经被定义为末次月经后满12个月。

治疗方案

建议列出了治疗不同症状的可能方法，包括绝经期激素治疗、针灸和催眠。对这些方法的现有证据按从极低到高的等级进行了评估。建议接受绝经期激素治疗的患者每年接受医生检查。

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同时，该文件的作者指出，没有足够证据表明仅靠减重或体育活动能够改善潮热或夜间盗汗。同样缺乏证据证明催眠对改善睡眠有效。

对医生的建议

指南制定小组主席卡特里奥娜·梅尔维尔表示，该文件旨在为医务人员提供明确的循证建议，以便与患者讨论可用的治疗方案。特别是，有乳腺癌病史的女性可能会获提供阴道雌激素，以缓解更年期症状。

该指南不涵盖骨密度、关节疼痛、性欲、抑郁或焦虑问题。指南还鼓励医生询问接近更年期的患者哪些症状困扰着她们，尤其是在获得治疗可能存在困难的情况下。

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