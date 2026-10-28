澳大利亚儿童更常遭亲属身体虐待——News-Medical

澳大利亚一项新研究显示，对儿童实施身体虐待的人最常是家庭成员，而不是机构工作人员。正如News-Medical报道，研究人员分析了2623人的数据，这些人讲述了自己童年时经历的身体虐待。

此前，该研究团队曾报告称，32%的澳大利亚人在童年时期遭受过身体虐待。新研究关注施虐者是谁，以及此类事件最常发生在哪个年龄段。数据显示，约每四名年轻人中就有一人遭受过父母实施的身体虐待，且最常发生在十岁之前。

家庭和机构施虐者

作者将亲生父母、继父和继母、父母的伴侣以及其他成年亲属列为家庭施虐者。教师、宗教组织中的成年人、教练和指导员被视为机构施虐者。

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作者给出的数据是，家庭成员实施身体虐待的比例为84.8%，机构施虐者实施身体虐待的比例为4.3%。根据其结论，遭受家庭成员虐待的可能性约为遭受机构代表虐待的20倍。女孩比男孩更常报告在家庭中遭受身体虐待：28.6%对24.4%。

父母实施虐待的数据

在报告十岁前遭受虐待的成年人中，三分之一称父母双方都是施虐者。如果虐待仅由父母一方实施，男孩提及父亲的频率是提及母亲的两倍：10.6%对4.4%。研究未发现女孩中存在这种差异。

身体虐待可能包括打、推搡和踢，也包括殴打、拳击、勒颈或烧伤。消息来源强调，没有造成长期伤害的事件也可能被视为虐待。该研究发表于《Child Maltreatment》期刊。

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