在澳大利亚，近期曾对花生产生反应且过敏检测呈阳性的婴儿中，35%在受监督的口服食物激发试验期间对花生没有反应。作为对全国ADAPT项目评估的一部分，研究人员检查了1275名18个月以下儿童，其中778人接受了这项试验，News-Medical报道。

试验如何进行

这项研究由默多克儿童研究所、国家过敏卓越中心以及澳大利亚10家公立儿科医院开展。参与者来自维多利亚州、新南威尔士州、昆士兰州、南澳大利亚州和西澳大利亚州。

在口服食物激发试验中，儿童在医疗监督下逐渐接受越来越大的花生剂量，以检查是否出现过敏反应。65%的儿童出现反应，其中12%发生过敏性反应。研究人员表示，进行试验的医疗团队安全控制了所有事件。

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后续治疗

未出现反应的儿童被认定为对花生耐受，其过敏标记被取消。他们可以定期食用适合其年龄的花生制品，包括花生酱。

几乎所有在试验中出现反应的婴儿随后都转入花生口服免疫治疗。这种治疗包括每日服用花生剂量以建立耐受性。评估结果显示，97.5%的此类儿童成功开始治疗，初始剂量根据试验结果确定。

研究结果发表在《The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice》期刊上。ADAPT项目负责人、教授Kirsten Perrett表示，在许多情况下，临床病史和初步过敏检测不足以准确确定花生过敏。她指出，在开始免疫治疗前，应经常考虑采用受监督的口服食物激发试验来确认诊断。

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