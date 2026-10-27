在奥地利，由奥地利科学院CeMM分子医学研究中心劳拉·德·罗伊领导的国际研究团队创建了Human Aging Endothelial Cell Atlas（人类衰老内皮细胞图谱）——一份关于内皮细胞年龄相关变化的综合图谱。内皮细胞覆盖在血管内表面。据News-Medical报道，这项工作整合了来自290份样本和12种组织的超过37.5万人类细胞的基因活性数据。

来自34项研究的数据

团队利用单细胞分析，对此前发表的34项研究结果进行了分析。研究人员重点关注被归类为健康或未被诊断患病的组织，以区分与衰老有关的变化和主要可能由疾病导致的变化。

内皮细胞调节血流，控制物质进入周围组织，并参与对损伤的反应。它们在不同器官中还具有专门功能：例如，在大脑中形成保护屏障，并支持肾脏的过滤功能。

血管衰老在不同组织间存在差异

该图谱显示，内皮的年龄相关变化因血管系统的部位和组织而异。在衬覆静脉的细胞中，年龄较大者的数个与血管形成相关基因活性较低。作者指出，这可能与血管更新能力下降有关，但该研究并未直接测量再生能力。

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在数种组织中，研究人员还发现与炎症和细胞衰老相关的基因活性升高——细胞衰老是一种细胞停止分裂并可能影响其周围环境的状态。此外，研究人员描述了帮助内皮细胞对血流机械力和周围环境作出反应的基因中出现的年龄相关变化。

关于YAP蛋白的观察结果

人类皮肤实验显示，在年龄较大的捐献者中，参与细胞对机械影响作出反应的YAP蛋白更常在内皮细胞的细胞核中被发现。研究人员尚未确定，这是否有助于细胞适应年龄相关变化，还是相反会导致血管功能恶化。

研究结果发表在《Nature Aging》期刊上。作者强调，该研究比较的是不同年龄的人群，而非追踪同一批参与者一生中的变化。此外，关于捐献者生活方式和医疗史的信息不完整，也限制了这些结论。

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