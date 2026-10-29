在沙特阿拉伯首都利雅得的阿卜杜拉国王专科儿童医院，医生为来自斐济的连体双胞胎杰塞佩莉和黛西塞娅·基考实施了分离手术。她们的母亲表示，手术后两名女孩正在普通病房康复，能够自主呼吸和进食。

据RNZ World报道，女孩们的母亲阿肯娜塔·武利迈伊吉拉迪在苏瓦一家医院接受产前监测时得知了她们的情况。她当时怀有三胞胎：第三个孩子霍萨娜独立发育，另外两名女孩则在腹部和骨盆区域连体。

孩子们于2025年9月出生，比预产期早了11周。杰塞佩莉和黛西塞娅在新生儿重症监护室度过了近四个月。起初，父母不愿同意手术，因为他们认为女儿们太小，但后来决定到国外寻求专业帮助。

在沙特阿拉伯进行免费手术

斐济的医生曾寻找在美国、新西兰、澳大利亚和墨西哥的医院进行手术的机会，但这家人没有足够资金。沙特连体双胞胎项目提供了帮助，并同意免费实施手术。

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7月，阿肯娜塔·武利迈伊吉拉迪、她的丈夫瓦蒂索尼和这对双胞胎前往利雅得。手术前，父母还为女儿们取了阿拉伯名字：杰塞佩莉为努拉，黛西塞娅为萨拉，以此表达对沙特阿拉伯政府的感谢。

分为九个阶段的手术

手术准备历时两周。手术由外科服务负责人阿卜杜拉·阿尔-拉比亚医生主持，35名医疗和外科专家组成的多学科团队参与其中。两名女孩共用肝脏、部分小肠、大肠和一个肛管；她们的泌尿系统和生殖系统也相连，并共用一块骨盆骨。

手术持续12小时24分钟，共分九个阶段。父母通过专门的视频连线关注手术进程，医护人员实时向他们解释每个阶段。康复后，这家人计划返回斐济，女孩们的三胞胎姐妹霍萨娜将在那里等候她们。

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