爱沙尼亚急诊就诊人数减少近1.1万——ERR News

据ERR News报道，今年前九个月，爱沙尼亚急诊科就诊人数减少近1.1万。同时，医院的总体工作负荷并未显著下降，因为轻症病例减少的同时，病情较重的患者数量有所增加。

轻症就诊减少

爱沙尼亚健康保险基金表示，被归入最低级别——绿色——分诊类别的就诊人数一年内减少近1.5万。同时，其他类别患者的总人数增加约3800人。

北爱沙尼亚医疗中心急诊医学服务负责人马里特·米尔克表示，因轻微不适前往急诊科的人减少了。与此同时，病情严重的患者增多，其中包括由救护车送来并需要紧急治疗的患者。

各地区趋势不同

在塔尔图大学医院，因轻微不适就诊的人数较上一年略有增加，但仍低于2024年的水平。急诊医生卡雷尔·乌伊布表示，医院在2024年前九个月记录了15,883例此类就诊，2025年为13,991例，而今年为14,259例。

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健康保险基金计划加强基层医疗服务，包括扩大电子咨询的使用。该机构还将心血管疾病病例的早期干预列为优先事项，以防止病情恶化至需要急诊救治的程度。

流感季前的建议

马里特·米尔克指出，部分患者仍因家庭医生或药剂师可以解决的问题前往急诊科。她列举的原因包括夏季清除蜱虫或耳垢，以及寒冷季节的感冒和流感症状。在北爱沙尼亚医疗中心，因清除蜱虫就诊的人数从2025年夏季约250至300人下降至今年8月中旬的约60人。

这位专家建议，出现轻微病毒感染症状的人在最初几天留在家中，必要时使用快速检测，或向药剂师咨询缓解症状的药物。

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