印度一项小型临床研究显示，使用生理盐水进行水分离术，缓解腕管综合征症状的时间可能比未进行该操作的类固醇注射更长。正如ScienceAlert报道，注射生理盐水后的缓解效果持续了六个月，而类固醇注射的初始效果到那时已在很大程度上消失。

研究如何进行

研究共有39名成年人参与。尽管接受药物治疗或使用腕部支具，他们的症状仍持续超过三个月。由于部分参与者双手都患有该综合征，研究人员共评估了63只手腕。

每只手腕被随机分配到三组中的一组：仅使用生理盐水进行水分离术、未分离组织的类固醇注射，或在生理盐水中加入类固醇的水分离术。所有操作均在超声引导下进行。含类固醇的注射液中还加入了局部麻醉剂。

结果显示了什么

在水分离术中，医生将细针插入神经旁并注射无菌盐水溶液，以将神经与限制其活动性的组织分开。该操作旨在减轻对神经的压力。类固醇注射则旨在减轻炎症和肿胀。

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三种方法均在初期缓解了疼痛、麻木和使用手部的困难。然而，在未进行水分离术而使用类固醇的组别中，疼痛随后复发；而在生理盐水组中，效果得以持续。在水分离术中加入类固醇并未显示出明显的额外益处。

超声检查还记录到，两个水分离术组的神经肿胀减轻幅度均大于未分离组织的类固醇注射组。同时，该研究未设置安慰剂注射组，因此无法单独评估患者预期的影响。

该操作约需15分钟，无需住院。未记录到严重并发症：一些参与者出现短暂疼痛和肿胀，一人在插针时感到刺痛，但此后没有神经系统后果。作者指出，需要开展规模更大、随访时间更长的研究来证实这些结果。该研究发表在《Radiology》期刊上。

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