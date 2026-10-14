意大利研究将健康植物性饮食与更好的嗅觉联系起来——News-Medical

意大利研究人员发现，以植物性食物为主的健康饮食与更好的气味识别能力以及更低的嗅觉减退风险有关。该研究纳入了来自南蒂罗尔地区的6690名成年人，News-Medical报道。

如何评估嗅觉和饮食

科学家使用了基于人群的南蒂罗尔合作健康研究（Cooperative Health Research in South Tyrol）的数据。参与者平均年龄为44.5岁，其中54%为女性。研究人员通过一份有关前一年食物摄入频率的问卷评估饮食情况，并使用Sniffin’ Sticks测试评估嗅觉，该测试要求识别16种气味。

正确识别不超过12种气味的参与者被归入嗅觉减退组。研究人员将结果与多项饮食质量指数进行比较，包括地中海饮食、2010年替代健康饮食指数（Alternate Healthy Eating Index 2010）以及植物性饮食指标。统计模型考虑了年龄、性别、教育程度、身体质量指数、吸烟、高血压、饮食总热量摄入和遵循特殊饮食等因素。

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水果和蔬菜与更好的结果相关

对更健康饮食模式的更高遵循程度与属于嗅觉功能较好组的更高可能性呈中度相关。这一关联在AHEI健康饮食指数、地中海饮食、总体植物性饮食指数和健康植物性饮食指数中均有记录。

更多摄入水果和蔬菜也与更好的气味识别能力和更低的嗅觉减退可能性相关。相反，以较不健康的植物性食物为主的饮食与较差的嗅觉指标以及更高的嗅觉减弱可能性有关。

作者提醒，该研究采用横断面设计，因此无法确定因果关系。也就是说，结果并不能证明是饮食本身改善了嗅觉：也可能存在反向关系，即嗅觉障碍影响食物选择。参与者自行报告饮食数据，而测试仅评估识别气味的能力。

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