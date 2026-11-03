法国奥克西塔尼大区的地方政府将资助再培训100名物理治疗师使用皮肤镜，以发现可疑皮肤病变。这一决定是在为期一年的试点项目后作出的，在该项目中，约50名志愿物理治疗师帮助发现了6例皮肤癌——4例癌和2例黑色素瘤。

该倡议旨在应对法国皮肤科医生短缺的问题，法国每年约诊断出20万例皮肤癌。正如France 24报道，一半法国皮肤科医生已超过60岁，而该国每年仅培养约100名新专科医生。法国政府还宣布，每年将额外增加27个皮肤科实习医生名额。

预约在几分钟内被订满

在巴黎郊区圣莫尔代福塞的一家诊所，皮肤科医生罗曼·普吕多姆在傍晚开放次日晚间的预约。他表示，所有可用名额会在三分钟内被预订完。一名患者从兰斯赶来，行程130公里，以切除黑色素瘤。

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皮肤科医生皮埃尔·阿曼指出，专家面临的压力很大，因为患者往往长时间无法获得帮助。他还否认了皮肤科医生据称偏好美容手术的说法：根据他援引的研究数据，这类工作占其年度工作量不足5%。

物理治疗师和人工智能作为辅助工具

在法国南部，受过培训的物理治疗师可在常规就诊期间发现潜在危险的痣，并将其图像发送给皮肤科医生评估。该倡议的发起人、皮肤科医生乔治·贝西斯解释说，这类专业人员可以发现患者没有想到要报告或害怕展示的病变。

巴黎附近加泽朗的France Dermatologie中心采用了另一种方法：由92个传感器组成的系统会创建患者的三维虚拟形象，并整理皮肤病变数据。与该中心合作的皮肤科医生分析这些数据并作出诊断。该网络负责人埃蒂安·瓦尔莱表示，该技术在运营第一年帮助发现了30例黑色素瘤。检查费用为84欧元，因现场没有皮肤科医生，法国国家医疗保险系统不予报销。法国已开设了5家此类中心，但人工智能筛查系统尚未获得皮肤科医生专业协会的正式批准。

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