麦克马斯特大学的研究人员分析了加拿大安大略省超过100万例妊娠，发现孕期体重增长过多与严重孕产妇并发症风险升高有关，且与初始体重指数无关。News-Medical对此进行了报道。

超过100万例妊娠的数据

作者使用了BORN Ontario出生登记系统的数据。在所研究的妊娠中，53%的体重增长超过现行建议，19%的体重增长低于建议水平。总体而言，科学家发现了超过1.5万例严重孕产妇发病病例。

研究列举的此类并发症包括出血、子痫前期以及分娩期间入住重症监护室。体重增长过多带来的风险升高在所有体重指数类别中均有观察到。

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共存疾病的影响

孕前患有糖尿病、哮喘或高血压的人群，发生严重孕产妇并发症的风险约高出一倍。如果体重增长超出建议范围，风险还会进一步增加。

研究人员还发现，在一些体重指数分组中，体重增长不足与孕妇发生严重后果的风险升高有关。该研究的第一作者萨哈尔·哈德米尤尔指出，孕前体重长期以来一直被视为风险因素，但研究人员希望确定孕期体重变化本身是否会影响并发症。

这项研究于2026年10月22日发表在《JAMA Network Open》期刊上。研究的资深作者劳拉·安德森表示，支持健康的体重增长不仅需要个体咨询，还需要更广泛的策略，以为妊娠过程创造有利条件。

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