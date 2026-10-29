安大略省记录2377例麻疹病例——News-Medical

加拿大安大略省的一场麻疹暴发持续了49周——从2024年10月28日至2025年10月6日——共包括2377例病例。援引发表在《英国医学杂志》上的一项研究，News-Medical报道称，这场疫情促成加拿大于2025年11月失去麻疹消除状态。

大多数病例出现在未接种疫苗的人群中

研究人员分析了安大略省监测系统的数据。在2377例病例中，2064例为确诊病例，313例为疑似病例。约90%的病例发生在历史上疫苗接种率较低的社区成员中，这些社区在加拿大、美国、墨西哥和其他国家拥有紧密的社会联系。疫情向这些社区以外传播有限。

在所有患者中，73%为19岁及以下人群。2121名患者未接种疫苗，占总数的89%；另有97人，即4%，疫苗接种状态不明。加拿大在实施两剂疫苗接种方案和面向学童的全国补种疫苗计划后，于1998年获得无麻疹国家地位。

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住院情况与毒株传播

此次暴发与166例住院有关，其中包括13例入住重症监护病房。另记录到51例妊娠期间感染、10例先天性麻疹、1例脑炎，以及1名婴儿死亡。

实验室研究发现了一种独特的麻疹病毒毒株，随后在加拿大其他地区以及美国、墨西哥和荷兰被记录到。研究人员警告称，实际病例和并发症数量可能高于监测数据所记录的数量。他们认为，为防止新的暴发，需要加强免疫系统、提高疫苗接种覆盖率，并以适应文化的方式与社区互动，以增强对疫苗接种的信任。

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