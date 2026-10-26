加拿大安大略省在2008年至2024年间，曾分娩且育有18岁以下子女的女性因使用精神活性物质前往急诊科的次数，平均每年增长近5%。在没有子女的女性群体中，这一指标每年增长不足2%，News-Medical报道称，并援引《加拿大医学会杂志》的一项研究。

超过200万名女性的数据

研究人员分析了ICES关于安大略省女性的数据，这些女性曾分娩并至少育有一名18岁以下子女。样本包括988,106名此类女性，并按年龄与1,198,063名没有子女的女性进行匹配。

该指标在2014年至2018年增长最快，平均每年增长11%。随后，增长速度降至每年2%。母亲群体中与物质使用有关的住院人数从每10万个人年99例增至259例；没有子女的女性群体则从136例增至209例。

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年轻母亲中的增幅最大

在25岁以下母亲中，因使用物质前往急诊科的次数每年增加约8%，而其他女性中为2%。作者指出，该研究并未确定这一增长是否与母亲身份或养育子女直接相关。他们认为，年轻母亲中较高的指标可能与其他因素有关，这些因素同时影响早育和物质使用风险。

安非他明、大麻和阿片类药物的相对增幅最大。与此同时，酒精在2024年仍是与此类病例相关的最常见物质：在母亲群体中，酒精占急诊科就诊的46%和住院的41%。总体而言，此类就诊和住院仍然罕见，约涉及0.5%的母亲。

作者呼吁加强对年轻父母的支持，包括整合成瘾治疗和心理健康服务，以及顾及育儿责任的项目。

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