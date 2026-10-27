乌克兰的呼吸道病毒性感染发病率正在上升，儿童可能同时感染两种病毒

乌克兰急性呼吸道病毒感染患者人数呈上升趋势。10月12日至18日这一周内，共有106 384人发病，其中儿童超过64.6千人。这一数字较前一周增长了3.4%。

自9月28日流行季节开始以来，已有超过30.7万名乌克兰人感染急性呼吸道病毒性感染。但这一数字比去年同期低20.5%。

家庭医生玛丽安娜·科古特特别指出了一些混合感染的病例，即患者同时感染了两种不同的病毒。 因此，症状可能会呈波浪式出现。患者最常主诉流涕、鼻塞、咽痛和咳嗽。

据公共卫生中心数据显示，在10月12日至18日期间的检测样本中未发现流感病毒。 但检测到SARS-CoV-2冠状病毒、鼻病毒、腺病毒及其他呼吸道病原体正在传播。

流感疫苗供应延迟仍是另一个问题。与此同时，乌克兰的疫情仍处于可控状态，各州的发病率均符合基线水平。

来源：Glavkom（LB.ua，公共卫生中心）

2026年第43周，基辅市共报告7 570例流感及急性呼吸道病毒感染（包括COVID-19）新病例。 乌克兰卫生部下属的“基辅市疾病控制与预防中心”通报了这一情况。

乌克兰目前尚未出现流感高峰——病毒学家表示。



乌克兰及部分欧洲国家2026–2027年流行季的流感疫苗供应出现延迟。 公共卫生中心解释称，这与世界卫生组织（WHO）更新了关于疫苗中所有三种成分配方的建议有关，同时也涉及生产和质量控制方面的困难。



乌克兰已进入2026–2027年流感及急性呼吸道病毒感染流行季，该流行季将持续至2027年5月23日。

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