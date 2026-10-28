犹他大学的研究人员发现了一种细胞机制，可帮助心脏在负荷期间维持能量产生。心肌能够同时利用葡萄糖和乳酸盐，并将这些过程分配到细胞的不同部分，News-Medical报道。

心脏如何利用两种能量来源

在大多数组织中，更多地利用葡萄糖会使乳酸盐的利用变得困难，反之亦然。然而，在心脏中，这两种碳水化合物能量来源可以并行使用。科学家发现，葡萄糖在细胞质——主要的细胞内环境——中用于产生能量，而乳酸盐则在线粒体中被利用。

这种空间分隔使两种产生能量的反应能够同时发生。研究人员称，在日常生活中，这一过程通常并非至关重要，但对于在心脏承受负荷的情况下预防心力衰竭具有重要意义。

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MCT1分子的作用

MCT1分子在这一机制中发挥关键作用，它将乳酸盐转运至线粒体内部。MCT1的基因突变会阻碍乳酸盐进入线粒体，破坏心脏的能量平衡，并可能在压力状态下导致心力衰竭。

该研究的资深作者、犹他大学生物化学副教授格雷戈里·达克称，这一机制是心脏工作至关重要的备用系统。科学家指出，这些结果可能有助于确定新的治疗靶点，以在心力衰竭期间支持心肌的能量代谢。

这项工作发表在《自然》杂志上，题为MCT1-dependent mitochondrial lactate import sustains cardiac metabolism。

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