日本名古屋大学的研究人员开发了一种分析血液和尿液中细胞外囊泡的方法，未来或可帮助确定人体慢性炎症的来源。该技术能够同时读取单个囊泡表面的蛋白质及其内部的微小RNA，News-Medical报道。

有关组织和炎症的信息

细胞外囊泡是细胞在体内释放的、被膜包裹的微小颗粒。它们含有其来源细胞的分子信息：膜蛋白可表明组织类型，而内部的微小RNA则可反映这些细胞的状态。

通常，为测量内部微小RNA，会破坏囊泡膜，因此许多颗粒的信息会混合在一起。新方法旨在能够在不破坏膜的情况下，将单个囊泡内部内容物的数据与其表面蛋白质联系起来。

为此，团队使用了由木材纤维素制成的纤维素纳米纤维薄片。其纳米级孔隙能够捕获并保留细胞外囊泡。在干燥过程中，颗粒彼此靠近，这有助于它们的膜与脂质纳米颗粒融合。后者将分子探针递送到内部；探针在与特定微小RNA结合后开始发出荧光。

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在肾脏炎症模型中的测试

该方法在慢性活动性抗体介导的肾移植排斥反应实验室模型中进行了测试。研究人员以炎症信号作用于人肾细胞，在释放的囊泡中发现71种表达发生变化的微小RNA，并重点关注miR-1246。他们还选择与肾脏相关的蛋白质DPYS作为囊泡来源标志物。

据作者估计，来自未经刺激肾细胞的囊泡中，约每十个就有一个含有miR-1246；而在炎症刺激后，约每十个中有四个含有该微小RNA。在发生此类排斥反应的肾移植受者尿液样本中，同时携带DPYS和miR-1246的囊泡出现频率高于没有以肾脏受累为主的免疫疾病患者及健康志愿者。

作者计划改进颗粒提取，简化基于纤维素纳米纤维的操作流程，并在更大规模的临床研究中验证该方法。这项工作发表在《Cell Reports Physical Science》期刊上。

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