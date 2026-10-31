麻省理工学院的研究人员开发了一种基于改造M13噬菌体的纳米级个性化抗癌疫苗平台。在小鼠实验中，具有更高肿瘤抗原密度的疫苗显著降低了结肠肿瘤发生的可能性，News-Medical报道。

可控的抗原密度

M13是一种对人类无害的噬菌体，具有包裹在蛋白质衣壳中的单链DNA。科学家对其外壳蛋白pVIII进行了改造，将抗原连接到该蛋白上——这种抗原是需要形成免疫应答的靶标。研究人员通过在蛋白质序列中加入一种或两种带负电荷的氨基酸，调节噬菌体表面此类抗原的密度。还可以通过减缓抗原蛋白生成的基因突变对其进行更精确的调节。

研究人员还改变了病毒的DNA序列，以增强其佐剂特性——即刺激免疫应答的成分所具有的特性。M13的单链DNA会激活TLR9通路，该通路是先天免疫系统的一部分。因此，抗原参数和该平台的佐剂特性可以通过基因进行控制。

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小鼠试验结果

首先，该团队制备了带有模型抗原SIINFEKL的噬菌体，其密度为6%至70%。研究人员在小鼠中比较了抗原密度为6%和35%的疫苗。35%的版本显示出更强的保护作用：接种疫苗后，动物在注射表达SIINFEKL的黑色素瘤细胞后较少形成肿瘤。这些小鼠还产生了更多针对该抗原的T细胞。作者尤其将此归因于树突状细胞对具有更高抗原密度的疫苗的摄取更活跃。

在另一项实验中，科学家使用了新抗原ADPGK；在所采用的小鼠模型中，该抗原由结肠肿瘤特异性表达。注射具有更高抗原密度的疫苗后，动物发生此类肿瘤的频率显著降低。作者认为，该平台的模块化特性可以根据特定肿瘤的特点替换抗原，但这项工作的结果是在小鼠实验中获得的。

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